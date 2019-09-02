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هدفا فوز بيراميدز أمام بتروجت (كأس مصر)
الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 22:12
ركلة جزاء بتروجت المهدرة أمام بيراميدز (كأس مصر)
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