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أبرز لحظات أريولا حارس مرمى ريال مدريد الجديد
الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 18:27
كوكا يتسبب في ركلة جزاء على براجا أمام بنفيكا
أهداف فوز إنتر ميلان على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي)
أهداف تعادل فياريال وريال مدريد 2-2 (الدوري الإسباني)
هدف فوز الزمالك على الاتحاد السكندري من مصطفى محمد (نصف نهائي كأس مصر)
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