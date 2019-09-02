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كوكا يتسبب في ركلة جزاء على براجا أمام بنفيكا
الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 01:05
أهداف فوز إنتر ميلان على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي)
أهداف تعادل فياريال وريال مدريد 2-2 (الدوري الإسباني)
هدف فوز الزمالك على الاتحاد السكندري من مصطفى محمد (نصف نهائي كأس مصر)
هدف بيل لـ ريال مدريد أمام فياريال
بنفيكا
كوكا
براجا
الدوري البرتغالي
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