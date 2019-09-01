هدف فوز الزمالك على الاتحاد السكندري من مصطفى محمد (نصف نهائي كأس مصر)

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 22:44

الزمالك كأس مصر مصطفى محمد

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