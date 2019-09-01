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هدف فياريال الأول أمام ريال مدريد (جيرارد مورينو)
الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 21:24
أهداف فوز أتليتكو مدريد على إيبار 3-2 (الدوري الإسباني)
يوسف يعلّق على رحيله عن الأهلي
ملخص فوز فالنسيا على مايوركا 2-0 (الدوري الإسباني)
هدفا تعادل لاتسيو وروما (الدوري الإيطالي)
فياريال
ريال مدريد
الدوري الإسباني
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