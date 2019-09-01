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يوسف يعلّق على رحيله عن الأهلي
الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 20:43
ملخص فوز فالنسيا على مايوركا 2-0 (الدوري الإسباني)
هدفا تعادل لاتسيو وروما (الدوري الإيطالي)
أهداف تعادل أرسنال وتوتنام 2/2 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز إيفرتون على ولفرهامبتون 3-2 (الدوري الإنجليزي)
الأهلي
يوسف
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