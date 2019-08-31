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حادث الفورملا المروع الذي فقد أنطوان هوبير حياته على إثره
السبت، 31 أغسطس 2019 - 19:44
أهداف تعادل أوساسونا وبرشلونة 2-2 (الدوري الإسباني)
أنسو فاتي أصغر مسجل لـ برشلونة في تاريخ الدوري الإسباني
هدف أوساسونا الأول أمام برشلونة (روبيرتو توريس)
الفورملا
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