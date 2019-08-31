محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
دوري الأمير محمد بن سلمان
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز بايرن ميونيخ على ماينتس 6-1 (الدوري الألماني)
السبت، 31 أغسطس 2019 - 17:55
طرد وفرصة محققة في ملخص تريزيجيه أمام كريستال بالاس
طرد تريزيجيه أمام كريستال بالاس
هدفا تعادل ساوثامبتون ومانشستر يونايتد 1/1 (الدوري الإنجليزي)
هدفا انتصار بيراميدز على حرس الحدود (كأس مصر)
بايرن
ماينتس
الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو: ديون توتنام بسبب الملعب الجديد؟ لا تضعوني في مقارنة مع فينجر
23 دقيقة |
أوروبا
الجنايني يُعلنها: انطلاق الدوري سيكون بحضور جماهيري
39 دقيقة |
مصر
رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة يعلن أسماء 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر
52 دقيقة |
مصر
مواعيد مباريات الأحد 1-9-2019 – الزمالك في نصف نهائي الكأس.. دربي لندن وروما.. وريال مدريد وإنتر
ساعة |
أوروبا
حوار في الجول – طارق سليمان: الانتقادات ضدي موجهة بنسبة 100%.. أعرف من يدفع مقابلها
ساعة |
مصر
مصدر من المقاصة لـ في الجول: صفقة حفني تمت.. وكلفتنا 3 مليون جنيه للزمالك
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة يعلن أسماء 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر
حوار في الجول – طارق سليمان: الانتقادات ضدي موجهة بنسبة 100%.. أعرف من يدفع مقابلها
رانيا علواني عن خلافاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعرف أطبخ كويس"
كلوب: غضب ماني ليس بسبب الخروج أمام بيرنلي
داخل رأس فايلر.. كيف يفكر وكيف يلعب
الأكثر مشاهدة
1
الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي
2
ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي
3
الأهلي يوضح أسباب التعاقد مع فايلر.. ولماذا تعثرت مفاوضات سباليتي ومانو
4
مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين"
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا