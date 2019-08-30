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ملخص تعادل ريفر بليت مع سيرو بورتينو 1/1 (كوبا ليبرتادوريس)
الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 10:22
ملخص فوز بورتسموث على كوينز بارك رينجرز 2-0 (كأس الرابطة الإنجليزية)
ملخص فوز سندرلاند على بيرنلي 3-1 (كأس الرابطة الإنجليزية)
ملخص فوز سوانزي سيتي على كامبريدج يونايتد 6-0 (كأس الرابطة الإنجليزية)
بوكا جونيورز
ريفر بليت
كوبا ليبرتادوريس
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