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ملخص تعادل نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي 1-1 (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 23:48
ملخص تعادل بورنموث وفورست جرين روفرز 0-0 (كأس الرابطة الإنجليزية)
ملخص فوز سلافيا براج على كلوج 1-0 (تصفيات دوري أبطال أوروبا)
ملخص فوز كلوب بروج على لاسك 2-1 (تصفيات دوري أبطال أوروبا)
ملخص فوز مرسيليا على نيس 2-1 (الدوري الفرنسي)
ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد
كأس الرابطة الإنجليزية
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