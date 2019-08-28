ملخص فوز كلوب بروج على لاسك 2-1 (تصفيات دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 23:42

دوري أبطال أوروبا كلوب بروج

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس 29\8\2019.. صدام تاريخي لناشئي الطائرة وقرعة أبطال أوروبا 8 ساعة | أوروبا
13 قرارا لـ اتحاد الكرة – الغندور رئيسا للحكام.. والبدء في إجراءات الـVAR وموقف ودية البرازيل 8 ساعة | مصر
مونت كارلو: باريس يرفض آخر عرض من برشلونة لضم نيمار 8 ساعة | أوروبا
أمير مرتضى: عانينا من التحكيم أمام المقاصة.. وهذه مشكلة الزمالك الوحيدة والتفرقة "دمها ثقيل" 8 ساعة | مصر
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 8 ساعة | أوروبا
مصدر بالزمالك لـ في الجول: سنطلب حكاما أجانب لمواجهة الاتحاد 9 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك