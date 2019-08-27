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ملخص تعادل سرفينا زفيزدا ويانج بويز 1-1 (تصفيات دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 23:43
ملخص تعادل روزنبورج ودينامو زغرب 1-1 (تصفيات دوري أبطال أوروبا)
ملخص فوز أستون فيلا على كرو 6-1 (كأس الرابطة الإنجليزية)
أهداف رائعة في فوز إنتر 4-0 على ليتشي (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز النصر على السد 2-1 (دوري أبطال آسيا)
دوري أبطال أوروبا
يانج بويز
سرفينا زفيزدا
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