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أهداف فوز النصر على السد 2-1 (دوري أبطال آسيا)
الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 21:39
هدف فوز الاتحاد السكندري على العربي الكويتي (البطولة العربية)
ملخص تعادل براجا أمام جل فيسنتي 1-1 (الدوري البرتغالي)
اتحاد الكرة: الأربعاء موعد إعلان المدرب الجديد لمنتخب مصر
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مواعيد مباريات اليوم 31-8-2019 والقنوات الناقلة.. سبت كروي ناااااااري
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