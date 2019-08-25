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أهداف فوز برشلونة على بيتيس 5-2 (الدوري الإسباني)
الأحد، 25 أغسطس 2019 - 23:09
أهداف فوز باريس سان جيرمان على تولوز 4-0 (الدوري الفرنسي)
أهداف تعادل روما وجنوى 3-3 (الدوري الإيطالي)
حوار مع رمضان صبحي بعيدا عن كرة القدم
برشلونة
بيتيس
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