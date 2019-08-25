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هدف جريزمان الرسمي الأول مع برشلونة
الأحد، 25 أغسطس 2019 - 21:50
هدف نبيل فقير لـ بيتيس في برشلونة
هدف فوز أتليتكو مدريد أمام ليجانيس (الدوري الإسباني)
هدف انتصار أودينيزي على ميلان (الدوري الإيطالي)
هدفا تعادل ولفرهامبتون أمام بيرنلي (الدوري الإنجليزي)
جريزمان
برشلونة
بيتيس
الدوري الإسباني
في إسبانيا
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