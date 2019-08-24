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ملخص فوز بايرن ميونيخ على شالكه 3-0 (الدوري الألماني)
السبت، 24 أغسطس 2019 - 21:25
هدفان وتألق كبير في ملخص صلاح أمام أرسنال
هدفا تعادل ريال مدريد أمام بلد الوليد
أهداف فوز ليفربول على أرسنال 1/3 (الدوري الإنجليزي)
هدف فوز يوفنتوس على بارما 0/1 (الدوري الإيطالي)
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
شالكه
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