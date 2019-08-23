محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
دوري الأمير محمد بن سلمان
دوري الخليج العربي الإماراتي
دوري نجوم قطر
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز ليفانتي على فياريال 2-1 (الدوري الإسباني)
الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 23:58
ملخص لمسات تريزيجيه أمام إيفرتون
هدفا فوز أستون فيلا على إيفرتون (الدوري الإنجليزي)
اعتداء كولمان على تريزيجيه.. وبطاقة صفراء للثنائي
ملخص فوز دورتموند على كولن 3-1 (الدوري الألماني)
ليفانتي
فياريال
الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
الألعاب الإفريقية - ميداليات السباحة المصرية لا تتوقف
8 ساعة |
رياضات أخرى
أبرزهم الخطيب وأبو تريكة.. 6 أسماء سبقوا الشحات في تسجيل ثلاثية إفريقية مع الأهلي
8 ساعة |
إفريقيا
إيناسيو بعد الهزيمة الساحقة: لا أفهم تصرف جماهيرنا.. أشعر بالقشعريرة
8 ساعة |
المحترفون
مواعيد مباريات السبت 24\8\2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك في إفريقيا وقمة إنجليزية
9 ساعة |
أوروبا
بالفيديو – ليفانتي يتجاوز فياريال في دربي غريب الأطوار
9 ساعة |
أوروبا
فيديو - خرج في الشوط الأول.. كهربا يشارك في خسارة ساحقة تاريخية لـ أفيش
9 ساعة |
المحترفون
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
أبرزهم الخطيب وأبو تريكة.. 6 أسماء سبقوا الشحات في تسجيل ثلاثية إفريقية مع الأهلي
بالفيديو – الانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه.. الأهلي 9 أطلع برة صــــفر
طه إسماعيل يُجيب.. هل فكر الأهلي في استمرار محمد يوسف
بالفيديو – تعرض للضرب ونال بطاقة صفراء.. ملخص لمسات تريزيجيه أمام إيفرتون
كيكي فلوريس يعلق لـ في الجول على ترشيحه لتدريب الأهلي
الأكثر مشاهدة
1
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز
2
مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام
3
انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم
4
خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا