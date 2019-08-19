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شوبير يرد بقوة على صلاح بسبب أزمة عمرو وردة
الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 23:57
أهداف تعادل ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد 1-1 (الدوري الإنجليزي)
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