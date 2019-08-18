بعد إعلان بايرن ضمه.. شاهد هدف كوتينيو الرائع ضد ليون

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 12:47

في إسبانيا في ألمانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - الأهلي يدعم فريق اليد بـ عبد العزيز إيهاب.. واللاعب: حققت حلم عمري وجاهزون للبطولات دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا: سنحاول اللعب دائما كما فعلنا أمام توتنام 2 دقيقة | أوروبا
طارق يحيى لـ في الجول: سأبلغ الزمالك باعتذاري.. كل التوفيق والمساندة لـ ميتشو 11 دقيقة | الدوري المصري
5 تصريحات تكشف عقلية ميتشو التدريبية.. مرونة ومغامرة 26 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير: ريال مدريد ينتظر اليوم الأخير في سوق الانتقالات لتقديم عرض لضم إريكسن 32 دقيقة | أوروبا
رسميا - بايرن يضم أفضل لاعبي مونشنجلادباخ 38 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك