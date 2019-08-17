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فوز الصفاقسي على النجم الساحلي 5-4 بركلات الترجيح (نهائي كأس تونس)
السبت، 17 أغسطس 2019 - 22:12
ملخص فوز مصر على البرتغال 41-36 (نصف نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد)
هدف انتصار بيراميدز على الأهلي في كأس مصر - تراوري
أزارو يهدر هدفا محققا أمام بيراميدز
النجم الساحلي
الصفاقسي
كأس تونس
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