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هدف انتصار بيراميدز على الأهلي في كأس مصر - تراوري
السبت، 17 أغسطس 2019 - 21:43
أزارو يهدر هدفا محققا أمام بيراميدز
أهداف تعادل مانشستر سيتي وتوتنام 2/2 (الدوري الإنجليزي)
مشادة حادة بين أجويرو وجوارديولا في لقاء مانشستر سيتي وتوتنام
الأهلي
في الكأس
بيراميدز
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