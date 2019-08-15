صلاح يتحدث عن كيفية استفادته من سرعته.. ومسابقة مع مقدم البرنامج

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 22:21

ليفربول مصر صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

شقيقه: بوجبا يريد الرحيل عن يونايتد.. ليس من المستحيل على بيريز ضمه 6 ساعة | أوروبا
قنبلة مدوية.. الرياضية السعودية: عمر السومة طلب الرحيل من أهلي جدة 7 ساعة | السعودية
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-8-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك والدوري الإسباني 7 ساعة | إفريقيا
كرة يد – ناشئو البرتغال يكتبون التاريخ أمام فرنسا.. وتلاقي مصر 8 ساعة | رياضات أخرى
ستويشكوف: نيمار سيكون قنبلة في برشلونة 8 ساعة | أوروبا
بالفيديو – صلاح يتحدث عن فائدة سرعته وكيف تساعده في المباريات 9 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك