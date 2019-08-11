ملخص فوز باريس سان جيرمان على نيم 3-0 (الدوري الفرنسي)

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 23:07

باريس سان جيرمان نيم الدوري الفرنسي

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