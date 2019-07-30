محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
كأس الأمم الإفريقية
كوبا أمريكا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الإنجليزي
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
كأس الدرع الخيرية
كأس السوبر الأوروبي
كأس السوبر الفرنسي
كل البطولات
أقسام
مصر 2019
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر 2019
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري مع SICO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
تفاصيل انتقال أبو جبل لـ الزمالك
الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 00:26
الزمالك
في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير يونانية: باوك يضغط على وردة "أكبر شوكة" لقبول عرض بيراميدز
ساعة |
المحترفون
عواد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه
2 ساعة |
الدوري المصري
ميسي يوضح حقيقة "الاعتداء عليه مع عائلته"
2 ساعة |
أوروبا
حوار في الجول – ربيعة يتحدث عن 50% يتمنى تنفيذها لجماهير الأهلي.. وأمنيته باللعب مع حجازي
2 ساعة |
الدوري المصري
ميدو: أنتوي رحل بنسبة 90% إلى بيراميدز.. وحصلنا على استغناء محمد إبراهيم ولكن
2 ساعة |
الدوري المصري
ميدو: الزمالك أبلغنا باستمرار شيكابالا مع الفريق الموسم المقبل
2 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
حوار في الجول – ربيعة يتحدث عن 50% يتمنى تنفيذها لجماهير الأهلي.. وأمنيته باللعب مع حجازي
عواد لـ في الجول: متمسك بـ الزمالك لآخر لحظة.. قرار ناري سأتخذه إذا لم يوافق الإسماعيلي على بيعي
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك
ميدو: الزمالك أبلغنا باستمرار شيكابالا مع الفريق الموسم المقبل
خبر في الجول – اجتماع بين الخطيب ولاسارتي.. 3 ملفات على الطاولة
الأكثر مشاهدة
1
مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة
2
في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية
3
بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك"
4
انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا