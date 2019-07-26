محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
دوري الأمير محمد بن سلمان
دوري الخليج العربي الإماراتي
دوري نجوم قطر
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
رياضات أخرى
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز مصر على النرويج 27/29 (كأس العالم لشباب اليد)
الجمعة، 26 يوليه 2019 - 12:33
أهداف فوز مانشستر يونايتد على توتنام 2-1 (الكأس الدولية للأبطال)
شاهد رد فعل لاسارتي بعد فوز الأهلي بالدوري
أول تصريح من رمضان صبحي بعد الفوز بالدوري
مصر
كرة يد
النرويج
نرشح لكم
أخر الأخبار
"رهاني هو المونديال".. رسميا – خليلوزيتش مديرا فنيا للمنتخب المغربي
5 دقيقة |
الوطن العربي
ماذا يفعل ستانويفيتش مدرب الزمالك المحتمل أمام المدربين الكبار؟ واجه فينجر وليبي وكانافارو
5 دقيقة |
الدوري المصري
مباشر كرة يد – مصر (10) - (7) أيسلندا.. تقدم الفراعنة
20 دقيقة |
رياضات أخرى
مؤتمر فالفيردي: لن أتحدث عن نيمار.. ولم نخسر في عامين سوى 4 مرات
27 دقيقة |
أوروبا
سان جيرمان: نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن
45 دقيقة |
أوروبا
كلوب يشيد بحكمات السوبر الأوروبي "لو لعبنا بنفس أداءهن لفزنا بسداسية"
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مباشر كرة يد – مصر (10) - (7) أيسلندا.. تقدم الفراعنة
ماذا يفعل ستانويفيتش مدرب الزمالك المحتمل أمام المدربين الكبار؟ واجه فينجر وليبي وكانافارو
سان جيرمان: نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن
فاروق جعفر يرد على رئيس الزمالك: ما قلته لم يحدث.. أنت من طلبت أن أتولى المسؤولية
لاسارتي: الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل.. وهكذا حفزت لاعبي الأهلي للعب في ملاعب خاوية
الأكثر مشاهدة
1
إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب
2
الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد
3
مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا"
4
ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا