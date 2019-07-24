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مروان محسن يتحدث عن صعوبة الفوز بلقب الدوري
الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 23:57
السولية: حققنا الدوري رغم أن هناك من يحاربنا
أزارو: فوز الأهلي بالدوري أمر طبيعي
احتفالات لاعبي الأهلي بعد الفوز بالدوري
أول رد من عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي بالدوري
الأهلي
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