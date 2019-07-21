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إصابة مدرب دينامو بوخارست بأزمة قلبية أثناء مباراة
الأحد، 21 يوليه 2019 - 23:41
الشبراوي: أخذت قرار التسديد في هدفي أمام الزمالك
نادر شوقي: أشكر الأهلي على دعمه للجونة في يناير
رضا شحاتة: أداء الجونة أهم من التعادل أمام الزمالك
أحمد ياسر ريان يعلّق على اشتباكات مباراة الجونة والزمالك
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