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نادر شوقي: أشكر الأهلي على دعمه للجونة في يناير
الأحد، 21 يوليه 2019 - 23:18
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مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب
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مصدر في لجنة المسابقات لـ في الجول: اتجاه لتأجيل مباريات الكأس بسبب "عقبة كبيرة"
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