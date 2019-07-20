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الجزائر تصنع التاريخ في القاهرة.. ومصر تنجح بامتياز في الاستضافة.. إلى اللقاء في 2021
السبت، 20 يوليه 2019 - 01:20
محرز قائد الجزائر يرفع كأس الأمم الإفريقية
بن ناصر يتوج بجائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا
بلعمري لاعب الجزائر يتلقى الغرز في وجهه بعد التتويج - الفيديو من النهار الجزائرية
احتفال لاعبو الجزائر بلقب أمم إفريقيا عقب صافرة الحكم مباشرة
الجزائر
كأس الأمم الإفريقية
السنغال
مصر 2019
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