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هاني رمزي: أجيري كان صاحب القرار الأول ورأيي استشاري فقط
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 23:40
هاني رمزي يكشف كواليس اختيار أجيري لقائمة منتخب مصر.. واعتراضه على كوكا
هاني رمزي يكشف لأول مرة حقيقة سفر صلاح للغردقة لمقابلة راموس
هاني رمزي: سالجالدو لم يكن له أي دور في منتخب مصر
منتخب مصر
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