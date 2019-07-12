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ما أروع الجزائر وتونس.. ملخص اليوم الأخير في ربع نهائي أمم إفريقيا بشكل مختلف
الجمعة، 12 يوليه 2019 - 01:03
أبرزهم ماني والمساكني وبن ناصر.. نجوم مهددة بالغياب عن نهائي إفريقيا بسبب الإيقاف
ملخص فوز تونس على مدغشقر 0/3 (أمم إفريقيا 2019)
ملخص فوز الجزائر على كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 (أمم إفريقيا 2019)
مصر 2019
تونس الجزائر
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