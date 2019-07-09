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إفريقيا عندنا – أمير عبد الحليم يختار تشكيل دور الـ16.. وقصة تألق لاعب الجزائر بعد الكوكايين
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 20:30
تصريحات مثيرة من فرجاني ساسي عن تمنيه بتسجيل غانا ركلة جزاء ورسالة لجماهير الزمالك
فريقان ينتظران الفوز الأول في أمم إفريقيا في حصاد دور الـ16
ثنائي فقط نجح في الاختبار.. تحدي طريف بين لاعبي الأهلي
إفريقيا عندنا
أمير عبد الحليم
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