نجوم إفريقيا - كيتا بالدي

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 17:08

كيتا بالدي السنغال إنتر

نرشح لكم

أخر الأخبار

السناجب تغتال حلم زياش ورفاقه.. بنين التاريخ 8 دقيقة | مصر 2019
أليو ديانج.. تخلى عن "الحلم الأوروبي" لأجل الأهلي 14 دقيقة | مصر
لتدعيم الدفاع.. رسميا – يوفنتوس يضم مدافع ساسولو 28 دقيقة | أوروبا
الأهلي يكشف لـ في الجول سعر صفقة أليو ديانج.. "وكدنا نفقد الأمل في ضمه" 52 دقيقة | مصر
أتليتكو مدريد في بيان رسمي: برشلونة يرغب في ضم جريزمان.. والثنائي لم يحترمنا 53 دقيقة | أوروبا
الزمالك يخسر تقدمه 3-1 ويسقط أمام بطل كأس قبرص وديا ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 2 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك