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إفريقيا عندنا - أمير عبد الحليم يختار ٣ مصريين في تشكيل أفضل ١١ في المجموعات ومدرب مفاجأة
الخميس، 04 يوليه 2019 - 16:57
7 مشاكل حدثت في الدور الأول من أمم إفريقيا.. تعدي بالضرب وأزمات قلبية
أحمد حسن يختبر معلوماته عن تاريخ منتخب مصر.. هل يستطيع الإجابة على الأسئلة بشكل جيد؟
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