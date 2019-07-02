تصريحات مثيرة من أبو ريدة عن استضافة كأس العالم وأزمة وردة والتذاكر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 22:10

أبو ريدة مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

أزمة جديدة.. اتحاد أوغندا يكذب لاعبيه بسبب المستحقات "حصلتم على كل أموالكم وأكثر" 40 دقيقة | مصر 2019
مباشر كوبا أمريكا - البرازيل (2)-(0) الأرجنتين.. جووووول فيرمينو يضرب بالثاني 2 ساعة | أمريكا
التشكيل - عودة كاسيميرو وثنائي هجومي للبرازيل.. وميسي يقود الأرجنتين 2 ساعة | أمريكا
المساكني: نعاني من الضغوط.. وسنعمل على تحسين الأداء الهجومي 2 ساعة | مصر 2019
ناجي ساخرا: لماذا لم يصب الحضري بسبب أحمالي البدنية؟ 3 ساعة | مصر 2019
طريق البطولة - توقع المتأهلين لدور الثمانية في كأس الأمم لتربح بلايستيشن 4 3 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك