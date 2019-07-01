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نجوم منتخب مصر يذكرون عاداتهم الغريبة قبل المباريات الهامة
الإثنين، 01 يوليه 2019 - 22:34
تسديدة أشرف حكيمي الرائعة التي هزت عارضة جنوب إفريقيا
هدف انتصار المغرب على جنوب إفريقيا 1-0 (كأس أمم إفريقيا 2019)
نجوم الكرة المصرية يتذكرون مواقف أبكتهم داخل الملعب
مصر 2019
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