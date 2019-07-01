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نجوم الكرة المصرية يتذكرون مواقف أبكتهم داخل الملعب
الإثنين، 01 يوليه 2019 - 16:38
مباريات تمنى نجوم الكرة المصرية التواجد فيها مع المنتخب
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