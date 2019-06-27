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أبو تريكة يتغنى بمنتخب الجزائر "الأفضل حتى الآن" بعد فوزه على السنغال
الخميس، 27 يونيو 2019 - 22:02
إيرفي رينار يتحدث عن إمكانية التدريب في مصر
هدف البلايلي الرائع لـ الجزائر في مرمى السنغال
ملخص فوز مدغشقر على بوروندي 0/1 (مصر 2019)
مصر 2019
الجزائر
أبو تريكة
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