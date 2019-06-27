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تصريحات مثيرة من المحمدي عن عمرو وردة بعد استبعاده من المعسكر
الخميس، 27 يونيو 2019 - 02:38
عمرو وردة
مصر
مصر 2019
أحمد المحمدي
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