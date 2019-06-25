المكافآت المادية تشعل أزمة في معسكر نيجيريا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 22:53

نيجيريا مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة ساعة | مصر 2019
مدرب غينيا بيساو: لم نكن سيئين ضد الكاميرون.. الخبرة صنعت الفارق ساعة | مصر 2019
مدرب غانا: غاب عنا التركيز في الشوط الأول.. وأتطلع لتحكيم عادل ساعة | مصر 2019
مدرب بنين: أظهرنا قدرتنا على مواجهة خبرات غانا.. نقطة مثلجة للصدر ساعة | مصر 2019
حصاد الجولة بإفريقيا - 27 هدفا وظهور أول في أبرز الأرقام ساعة | مصر 2019
مصر ضد الكونغو الديمقراطية.. لإنقاذ مدرب الضيوف من سكتة دماغية ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك