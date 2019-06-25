محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
كأس الأمم الإفريقية
كوبا أمريكا
الدوري المصري
كأس مصر
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
كل البطولات
أقسام
مصر 2019
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر 2019
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري مع SICO
Menu
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
صلي على الحبيب.. فتحي بـ 100 لعيب
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 17:28
أحمد فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أسامة الحدادي: لن نلعب أسوأ من مباراة أنجولا
2 دقيقة |
مصر 2019
الكشف عن موعد فتح وغلق بوابات استاد القاهرة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية
10 دقيقة |
مصر 2019
"لم يكن قرارا صعبا".. رسميا – برشلونة يبيع جوميش إلى إيفرتون
10 دقيقة |
أوروبا
مدافع الكاميرون: أزمة الرواتب؟ تجاوزنا هذا الأمر ونركز فقط في أمم إفريقيا
17 دقيقة |
مصر 2019
الأهلي لـ في الجول: نريد استمرار رمضان صبحي معنا وهو أيضا.. سنفعل كل شيء ليبقى
21 دقيقة |
الدوري المصري
سيدورف: مباراة الافتتاح دائما ما تكون صعبة.. والأهم تحقيق الفوز
44 دقيقة |
مصر 2019
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مباشر – غانا (1) - (1) بنين.. أندري أيو بووووم
الكشف عن موعد فتح وغلق بوابات استاد القاهرة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية
الأهلي لـ في الجول: نريد استمرار رمضان صبحي معنا وهو أيضا.. سنفعل كل شيء ليبقى
الأسود تزأر بعد استمرار عقدة لـ13 عاما
بالفيديو – تعليق أجيري على استبعاد عمرو وردة.. و"أنانية" صلاح
الأكثر مشاهدة
1
مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي
2
منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات
3
اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب
4
بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا