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وصول الثعالب وموهبة منتظرة.. مجلة في الجول لليوم الثالث في إفريقيا
الإثنين، 24 يونيو 2019 - 01:40
هدف كولومبيا في شباك باراجواي
ثنائية الأرجنتين في شباك قطر
هدف الجزائر الأول في مرمى كينيا (بغداد بونجاح)
كُتاب في الجول يتذكرون اللحظات السعيدة لمنتخب مصر في أمم إفريقيا
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