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كُتاب في الجول يتذكرون اللحظات السعيدة لمنتخب مصر في أمم إفريقيا
الأحد، 23 يونيو 2019 - 21:04
ساسي: ألعب أمم إفريقيا في بلادي
هدف السنغال الأول أمام تنزانيا (كيتا بالدي)
هدف عكسي قاتل ينصر المغرب على ناميبيا
مصر 2019
منتخب مصر
كأس الأمم الإفريقية
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