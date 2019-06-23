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هدف تاريخي وكعب ولا أروع.. مجلة في الجول لليوم الثاني في أمم إفريقيا
الأحد، 23 يونيو 2019 - 01:28
هاني رمزي يتحدث عن "خطأ الطباعة" في تشكيل المنتخب أمام زيمبابوي
أبرز ما تحقق في اليوم الثاني من أمم إفريقيا 2019 بشكل مختلف
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