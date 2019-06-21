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فريق في الجول يختار أجمل هدف لمصر في كأس إفريقيا
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 14:16
فراعنة مصر مستعدون لبدء مهمة جديدة ضد محاربي إفريقيا للإحكام على الكأس
إبراهيم حسن يتحدث عن مشاركة مصر في كأس العالم 1990 وشجاره مع نجم منتخب إنجلترا
إبراهيم حسن يحكي سبب غيابه عن أمم إفريقيا 98
مصر 2019
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