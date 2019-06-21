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إبراهيم حسن يتحدث عن مشاركة مصر في كأس العالم 1990 وشجاره مع نجم منتخب إنجلترا
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 03:18
إبراهيم حسن يحكي سبب غيابه عن أمم إفريقيا 98
إبراهيم حسن يكشف عن أخر حديث بينه وبين الجوهري قبل وفاته
كيف تشاهد مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر التليفزيون؟
فيديو في الجول - كيف تصل إلى ملاعب أمم إفريقيا في المحافظات
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