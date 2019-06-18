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عبد الستار صبري يحكي عن خلافه مع جوزيه مورينيو وعنصرية البرتغالي ضده
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 21:57
عبد الستار صبري
بنفيكا
مورينيو
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