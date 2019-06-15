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الصقر أحمد حسن: لو كان احتفاظي بالكرة مشكلة لودعت المنتخب مبكرا
السبت، 15 يونيو 2019 - 17:32
علاء نبيل يحكي عن قصة قميص منتخب مصر عام 1998
نادر السيد يتوقع إقصاء مصر من المربع الذهبي.. والبطل مفاجأة
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