علاء نبيل يحكي عن قصة قميص منتخب مصر عام 1998

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 23:21

مصر 2019 علاء نبيل كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

بنين.. حان وقت التخلص من "السناجب" 51 دقيقة | مصر 2019
"دعونا نعيش في حالة هدف".. كل ما تريد معرفته عن الكأس الذهبية 2019 ساعة | أمريكا
بالصور - السيسي يزور المنتخب الوطني ساعة | مصر 2019
مواعيد مباريات السبت 15 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.. قمة في كوبا أمريكا وودية لمنافس مصر 7 ساعة | أمريكا
بالفيديو – أمسية بيضاء بلون القميص.. البرازيل تفتتح كوبا أمريكا بفوز سهل على بوليفيا 7 ساعة | أمريكا
بالفيديو - 4 دقائق تكفى إيفرتون لتسجيل أجمل أهداف افتتاح كوبا أمريكا 7 ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 3 في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. "مواعيد المباريات وحسم الموقف الإفريقي" 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك