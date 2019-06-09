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فوز إنجلترا على سويسرا 6-5 بركلات الترجيح (دوري الأمم الأوروبية)
الأحد، 09 يونيو 2019 - 18:07
عمرو فهمي يتحدث لأول مرة عن أزمته مع أحمد أحمد
الأهلي: لن ننسحب من الدوري
أهداف فوز بلجيكا على كازاخستان 3-0 (تصفيات يورو 2020)
هدفا فوز تركيا على فرنسا (تصفيات يورو 2020)
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