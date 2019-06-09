فوز إنجلترا على سويسرا 6-5 بركلات الترجيح (دوري الأمم الأوروبية)

الأحد، 09 يونيو 2019 - 18:07

إنجلترا سويسرا دوري الأمم الأوروبية

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